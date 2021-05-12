Умер старейший в мире актер Норман Ллойд

Старейший в мире актер Норман Ллойд скончался в возрасте 106 лет, сообщает Variety со ссылкой на его друга, продюсера Дина Харгроува.

По данным издания, актер скончался в своем доме в Лос-Анджелесе. Причина смерти не приводится.

Норман Ллойд родился 8 ноября 1914 года, свою карьеру он начал в 1923 году. За время работы он успел сняться в более чем 60 фильмах и телевизионных шоу, он играл в фильме Чарли Чаплина «Огни рампы» и в картинах Альфреда Хичкока «Диверсант» и «Завороженный». Он продолжал работу до последних дней.