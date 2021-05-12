Дуа Липа получила две премии BRIT Awards

Поп-исполнительница Дуа Липа снова получила музыкальную премию BRIT Awards в номинации «Лучшая британская сольная исполнительница», пишет The Guardian.

Кроме того, ее альбом Future Nostalgia стал лучшей британской пластинкой. Таким образом, у Дуа Липы теперь пять статуэток BRIT.

J Hus получил премию BRIT Awards в категории «Лучший британский сольный исполнитель».

41-я церемония вручения наград BRIT Awards прошла на стадионе O2 Arena в Лондоне и стала одним из первых массовых мероприятий в Великобритании с начала пандемии коронавируса. На стадион, вмещающий 20 тыс. зрителей, были допущены 4 тыс. посетителей.

Гости сдавали тест на коронавирус до и после церемонии, а во время посещения мероприятия могли не соблюдать санитарную дистанцию и не носить медицинские маски.

Ранее Дуа Липа получила за свой альбом Future Nostalgia музыкальную премию «Грэмми».