«Союзмультфильм» купил детский телеканал

«Союзмультфильм» приобрел детский телеканал «Мультиландия», сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу студии.

По словам председателя правления студии Юлианы Слащевой, покупка тематического телеканала позволит расширить возможности для демонстрации нового контента «Союзмультфильма». «Студия намерена в ближайшие годы развиваться в сторону медиахолдинга, ключевыми направлениями которого будет продюсирование, производство и распространение детско-семейного контента», — сказала Слащева, добавив, что создание подобных структур показало себя эффективно и на международном уровне.

Канал «Мультиландия» в 2020 году провел ребрендинг и в I квартале 2021 года вошел в тройку лидеров детских платных телеканалов по охвату аудитории (19,6 млн).

Как уточнила директор телеканала Елена Опалева, «Мультиландия» не будет переименовываться и существенно корректировать эфирную сетку. Сейчас контент киностудии «Союзмультфильм» составляет в ней 25%.

Теперь на «Мультиландии» будут проходить премьерные показы мультфильмов киностудии и созданные в сотрудничестве с «Союзмультфильмом» программы».

Ранее «Союзмультфильм» назвал сроки завершения переговоров о Чебурашке с Японией.