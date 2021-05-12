«Нет сил из-за этой травмы»: Светличная — о пошатнувшемся здоровье

Заслуженная артистка РСФСР Светлана Светличная в интервью «Собеседнику» рассказала о том, как ее здоровье пошатнулось после полученной в 2020 травмы головы.

По ее словам, накануне 81-летия у нее нет праздничного настроения. «У меня очень серьезная история. Вы знаете, я нездорова, меня кидает, нет сил из-за этой травмы. Поэтому солнце светит, а у меня радости нет, я не знаю, дойду я до магазина или нет», — сказала она.

Также Светличная призналась, что задумалась о своих похоронах. «Если бы вы себя чувствовали так, как я себя ощущаю при каждом выходе из дома…» — ответила она журналисту на уточняющий вопрос.

В 2020 году во время очередного телевизионного интервью на голову актрисе упал софит. Теперь ее мучают головокружения и потеря координации.

В конце апреля 2021 года Светлану Светличную выписали из московской больницы имени Юдина. СМИ сообщали о том, что актриса могла быть госпитализирована с инсультом или подозрением на инсульт. Известно, что состояние звезды «Бриллиантовой руки» оценивалось как средней тяжести.