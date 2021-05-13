«Эта программа прошла вместе со страной все»: «Вести» празднуют 30-летие

Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания празднует 13 мая 30-летие передачи «Вести».

13 мая 1991 года в эфир из «Останкино» вышел первый выпуск информационной программы «Вести» на канале РТР (впоследствии «Россия 1»).

График выхода передачи в эфир, продолжительность выпуска и ведущие менялись. В разное время «Вести» вели такие известные телеведущие, как Евгений Киселев, Светлана Сорокина, Владислав Флярковский, Арина Шарапова, Дмитрий Киселев. «В Латинской Америке говорят: наши вооруженные силы старше, чем наши республики. Программа «Вести» старше, чем Российская Федерация как независимое государство, она возникла еще при СССР. Эта программа прошла вместе со страной все», — цитирует НТВ тележурналиста Сергея Брилева.

Сейчас программа выходит в эфир несколько раз в день на 53 национальных языках.