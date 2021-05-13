В петербургском комитете по культуре объяснили отмену концерта Моргенштерна

В петербургском комитете по культуре рассказали, почему был отменен назначенный на 16 мая концерт Моргенштерна в музее стрит-арта.

Как пишет «Фонтанка», организаторы мероприятия неправильно подали заявку на проведение мероприятия. «В заявке, которую подали организаторы, не была указана предельная вместимость площадки, перепутаны мероприятия — вместо Моргерштерна в тексте было написано про «Маятник Фуко». Также отсутствовало указание систем контроля числа людей», — объяснили в ведомстве.

Организаторы позже принесли в комитет исправленную заявку, но не уложились в сроки, поскольку согласования проходят не позднее, чем за пять дней до мероприятия.

В комитете уточнили, что жалоб на исполнителя не получали, а ранее в мае в Экспофоруме уже проходило выступление Моргенштерна. «То есть ни о какой цензуре речи не идет», — сказали представители ведомства.

Ранее директор Лиги безопасного Интернета и член Общественной палаты России Екатерина Мизулина заявила, что концерт отменили из-за жалоб родителей.