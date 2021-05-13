«Почему молчала 50 лет?»: Валерия — о словах Прокловой о домогательствах

Певица Валерия усомнилась в том, что актриса Елена Проклова поступила правильно, рассказав в телепередаче «Секрет на миллион» о домогательствах известного артиста.

По ее словам, Проклова должна была жаловаться, когда произошел инцидент, а не ждать десятилетиями. «Я не понимаю, для чего это говорить? Если она хотела чему-то научить девушек, предупредить, то почему же 50 лет молчала?» — цитирует «СтарХит» артистку, высказавшуюся на мероприятии «Праздник на миллион» «Русского радио».

Валерия уверена, что говорить о подобных проблемах необходимо, однако слова следует подкреплять доказательствами. Она указала на то, что в случае с Прокловой объективных улик против возможных насильников предоставлено не было, а имена обидчиков не были названы.

Ранее актриса Людмила Поргина также критически высказалась о признании актрисы Елены Прокловой в том, что в подростковом возрасте ее якобы домогался известный актер.