Пушков раскритиковал музеи современного искусства

Сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале поделился рейтингом самых посещаемых музеев мира в 2020 году. Он указал, что там представлены только классические «музеи» и нет «ангаров современного искусства».

В представленной статистике восьмерка самых популярных музеев выглядит следующим образом:

1. Лувр (Париж, Франция)

2. Национальный музей Китая (Пекин)

3. Тейт (Лондон, Великобритания)

4. Музей Ватикана (Ватикан)

5. Национальная галерея (Лондон, Великобритания)

6. Национальный музей истории (Лондон, Великобритания)

7. Метрополитен-музей (Нью-Йорк, США)

Пушков указал, что как и во времена его юности, самым посещаемым музеем мира является Лувр. Он предположил, что если рейтинг продолжить дальше, то на лидерских позициях также окажутся музеи «Эрмитаж, Прадо, Уффицы, великолепные венские музеи».

Сенатор отметил, что в списке нет «ангаров современного искусства, где выставляются писсуары, груды тряпья, старые башмаки, сухие ветки со скотчем, невидимые статуи и бездарная мазня».

Пушков уточнил, что считает это верным признаком того, что «стремление к гармонии сопротивляется напору идиотских инсталляций, шизоидных перформансов и прочих жульническо- коммерческих упражнений, называемых «модерн арт».

Люди сопротивляются и будут сопротивляться поделкам и подлогам, указал общественный деятель.

«Это означает, что у человечества сохраняются подлинные ценности, тяга к ним, потребность в них и способность к их восприятию. И что это передается из поколения в поколение. И это дает надежду», — заключил сенатор.

Ранее стало известно, что на роль Раневской в спектакле «Вишневый сад» Микиты Ильинчика театра на Малой Бронной могут утвердить женщину-трансгендера Наталью Максимову. В разговоре с «Газетой.Ru» актер театра на Малой Бронной Дмитрий Цурский, критик Павел Руднев и анонимный режиссер театра «Et Cetera» оценили возмущение приглашением Максимовой со стороны общественности, правильность изменений в театре «просто ради изменений», а также уход старого поколения артистов на второй план.

«Я работал с Микитой в спектакле «Благоволительницы», и он показал себя как профессионал — хотя достаточно молод. Микита интересно и глубоко излагает свои мысли, мне это было интересно. Если говорить в целом о современном искусстве, это изменения ради изменения мне непонятны, зачем театр идет таким путем? Например, конкретно наш театр предполагает разного зрителя, разную аудиторию. Наверное, на это он и рассчитан. Кстати, мне бы хотелось увидеть спектакли со старшим поколением, чтобы его не забывали», — поделился актер.