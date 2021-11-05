Десятилетняя дочь Ани Лорак нецензурно выругалась на карусели с новой невестой отца

Популярная украинская певица Ани Лорак развелась со своим мужем, турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу, два года назад. Иностранец не покинул Киев, а остался управлять принадлежащими ему ночными клубами.

В соцсетях многие поклонники певицы писали о своих надеждах на воссоединение пары, но это так и не случилось, пишет KP.

Мурат и Ани появляются вместе на публике только с дочкой. А недавно Налчаджиоглу объявил о том, что собирается жениться на своей новой возлюбленной. Избранницей бизнесмена стала специалист по визажу Лилия, также жительница Киева.

Мурат познакомил свою дочь с невестой. Вместе с 10-летней наследницей Софией они отправились отдыхать в Буковель. В Instagram Налчаджиоглу делился фото и видео семейного отдыха. По недосмотру отца в соцсети попал и эпизод, где девочка матерится на карусели в парке отдыха. На кадрах София не смогла скрыть своих эмоций от быстрой езды и сказала: «Реально стремно». За этим последовали более крепкие нецензурные выражения.

Ранее экс-продюсер Ани Лорак рассказал, сколько потратил на ее раскрутку.