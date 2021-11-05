Мать Бузовой отреагировала на отмену спектаклей с дочерью во МХАТе

Мать Ольги Бузовой Ирина прокомментировала отмену спектакля с участием ее дочери в столичном МХАТе. Об этом сообщает РЕН ТВ.

«У нее были какие-то планы на отдых, но, честно говоря, я не в курсе. Она же должна отдыхать когда-то», — уточнила Ирина Бузова.

Каких-либо подробностей, связанных с планами на отдых свой дочери, женщина не привела. Также неизвестна дата отпуска Бузовой младшей.

Ранее сообщалось, что Бузова обвинила МХАТ во лжи после отмены спектакля с ее участием.

Также генеральный директор МХАТ им. Горького Владимир Кехман заявлял, что у спектакля «Чудесный грузин» с Ольгой Бузовой есть «более сильные конкуренты».