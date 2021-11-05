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Лобода прокомментировала скандал со своим бывшим продюсером Крапивиной

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@lobodaofficial/Instagram.com

Украинская певица Светлана Лобода раскрыла в эфире YouTube-шоу Маши Ефросининой «Экзамен» подробности конфликта со своим экс-продюсером Нателлой Крапивиной.

По словам артистки, Крапивина всегда решает проблемы со скандалами.

«Она извинилась, но что здесь поделаешь. Она просто не подумала. Хотела одно, а получилось другое. У нее всегда так — все через протесты, конфликты. А потом ведет себя будто ничего не произошло», — рассказала Лобода.

Летом 2021 года Нателла Крапивина и Светлана Лобода оказались в центре внимания СМИ после конфликта, который разразился между ними из-за несогласия продюсера артистки с форматом премии МУЗ-ТВ. Крапивина публично объявила, что покидает шоу-бизнес, больше не является продюсером певицы и не желает «иметь ни малейшего отношения к шоу-бизнесу».

В настоящее время Лобода продолжает гастролировать, а Крапивина ушла в кинематограф и занимается продюсированием кинопроектов.

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