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Малахов напомнил Собчак об общем ребенке в поздравлении с юбилеем

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Global Look Press

Телеведущий Андрей Малахов в своем аккаунте в Instagram поздравил Ксению Собчак с ее 40-летним юбилеем и напомнил об общем ребенке из реалити-шоу, где им довелось попробовать себя в качестве родителей.

«Ксюша! С юбилеем!!! За годы дружбы у нас было многое, но мало кто знает про общего ребенка», — написал он в комментарии под своим постом с видеороликом со съемок проекта «Ребенок-робот».

В рамках съемок этой передачи телеведущие воспитывали компьютеризированного сына, которого назвали Макс. По словам Малахова, Собчак при любом удобном случае отдавала ребенка окружающим и жаловалась на тяжкий материнский труд. При этом когда ее «сын» начинал плакать, Собчак закрывала его лицо полотенцем.

5 ноября Ксении Собчак исполнилось 40 лет. По этому случаю журналистка, телеведущая, автор Telegram-канала «Кровавая барыня» и YouTube-шоу «Осторожно: Собчак» опубликовала в соцсетях фотографию из Италии с мудрым, но нецензурным высказыванием, суть которого сводится к тому, что человеку не стоит обращать внимание на цифры.

Как менялась именинница — в фотогалерее «Газеты.Ru».

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