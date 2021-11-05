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Андрей Бурковский сообщил о возвращении в МХТ им. Чехова

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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Актер театра и кино Андрей Бурковский объявил на своей странице в Instagram о возвращении в Московский художественный театр имени А. П. Чехова (МХТ).

Артист при этом не стал раскрывать какие-либо подробности обстоятельств своего возвращения. Подписчики Бурковского и его коллеги по шоу-бизнесу с восторгом восприняли эту новость и поздравили его.

О своем уходе из МХТ актер объявил 21 октября.

16 апреля на видеосервисе Start вышел сериал «Медиатор» о талантливом переговорщике-манипуляторе, главную роль в котором сыграл Бурковский.

Сюжет шоу строится вокруг переговорщика Андрея Павлова (Бурковский), обладающего редким даром коммуникации и возможностью управлять людьми любыми способами. Для Павлова не существует запрещенных приемов: он готов соблазнять, обманывать, нарушать правила и переходить все границы ради достижения цели.

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