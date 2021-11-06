Галкин опять разозлил Украину

Украинский портал «Обозреватель» опубликовал материал, где обвинил российского шоумена Максима Галкина в том, что он якобы «унизил» украинский язык.

По данным издания, это произошло, когда Галкин зачитал «позорно переделанное стихотворение» Тараса Шевченко.

Речь идет о выпуске музыкального шоу, в котором два артиста из разных эпох оценивают творчество современных исполнителей. В выпуске с участием актера Никиты Джигурды и блогера Kyivstoner Галкину якобы не понравилось, что гости стали обсуждать Украину.

Ведущий, как пишет «Обозреватель», попросил зрителей «сменить настройки, чтобы переключиться назад на русский язык», после чего зачитал переделанное стихотворение.

На этой неделе Галкин был объявлен угрозой нацбезопасности Украины. Он стал 259-м в «черном списке».

Ранее в такой перечень Минкульт Украины по представлению Службы безопасности включил более 30 российских актеров. И одного украинского, по ошибке.