Прохор Шаляпин навестил 78-летнюю вдову Джигарханяна

Певец Прохор Шаляпин опубликовал в своем Instagram фото в гостях у актрисы Татьяны Власовой, вдовы Армена Джигарханяна.

Шаляпин тоже вдовец — в конце сентября умерла его жена Татьяна Дэвис — от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.

Власова — вторая супргуга Джигарханяна, с которой он прожил более 40 лет, но в преклонном возрасте развелся. В 2016 году режиссер женился на пианистке Виталине Цымбалюк-Романовской, их брак продлился около полутора лет. В сентябре 2019 года Джигарханян сообщил, что воссоединился с Власовой, специально вернувшейся из США, чтобы ухаживать за бывшим мужем.

Цымбалюк-Романовская и Прохор Шаляпин встречались — их роман начался после развода пианистки с Джигарханяном и продлился около двух лет.

Шаляпин ранее заявил, что отправил экс-возлюбленной официальную досудебную претензию о запрете использовать его имя «в построении своего пиара и привлечении к себе внимания». Так он отреагировал на слова Виталины о том, что исполнитель якобы придумал историю о трагическом браке со скончавшейся женой Татьяной Дэвис, в смерть которой она не верит.