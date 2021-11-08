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В Москве в годовщину смерти открыли памятник Михаилу Жванецкому

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Борис Кауфман/РИА «Новости»

На Новодевичьем кладбище в Москве открыли памятник сатирику Михаилу Жванецкому, который умер 6 ноября 2020 года. Фотографию монумента показал сын юмориста Романа Карцева Павел Кассинский на странице в Instagram.

Памятник выполнен в виде темной стелы примерно в полтора человеческих роста, на которой Жванецкий изображен со спины, со своим неизменным портфелем в правой руке. Его открыли при помощи близкого друга сатирика мецената Михаила Опенгейма.

Автор памятника — скульптор Владимир Соскиев, чьи работы выставлены в Государственной Третьяковской галерее в Москве, Русском музее в Санкт-Петербурге и многих других. Среди наиболее известных работ Соскиева — памятники Марине Цветаевой в городе Тарусе Калужской области, академику Пилюгину в Москве и Гайто Газданову в Париже.

Писатель-сатирик Михаил Жванецкий умер после борьбы с онкологическим заболеванием 6 ноября 2020 года. Ему было 86 лет. У артиста остались шестеро детей, в том числе внебрачных.

Могила Жванецкого находится рядом с могилами Галины Волчек и Марка Захарова. На церемонии прощания с артистом присутствовали министр культуры России Ольга Любимова, певица Алла Пугачева и ее супруг, шоумен Максим Галкин, поэт-песенник Илья Резник, спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой и др.

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