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Скончался актер из сериала «След» Виктор Гунин

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Кадр из сериала «Кодекс чести - 2»

Ушел из жизни актер Виктор Гунин. Об этом на портале «Кино-Театр.ру» сообщил его коллега Юрий Гаркави.

«Ты был самый честный, самый правдивый, самый настоящий. И на сцене и в жизни. Пусть земля тебе будет пухом», — написал Гаркави.

Гунину было 68 лет. Причина смерти неизвестна.

Виктор Гунин работал в Московском государственном театре киноактера, а также снимался в кино. Он известен по ролям в картинах «Кулагин и партнеры», «След» и «Кодекс чести».

В начале этого года умер еще один актер из сериала «След» — Олег Валкман. Причиной смерти 52-летнего мужчины стала непродолжительная болезнь.

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