Фанат Трэвиса Скотта подал на него иск из-за давки на концерте

Посетитель Мануэль Соуза, пострадавший на фестивале Astroworld Трэвиса Скотта, обвинил рэпера в «поощрении насилия» и потребовал компенсацию в размере $1 млн. Об этом пишет People.

«К сожалению, из-за мотивации ответчиков к получению прибыли за счет здоровья и безопасности посетителей, а также из-за их поощрения насилия по меньшей мере 8 человек погибли, а десятки других получили ранения», — говорится в исковом заявлении.

Соуза утверждает, что получил телесные повреждения, когда толпа поклонников Скотта прорвалась сквозь оградительную баррикаду, повалила его на землю и «растоптала», как и многих других. Мужчина подчеркнул, что рэпер продолжил шоу, несмотря на «чрезвычайный риск причинения вреда посетителям».

Трагедия произошла в субботу, 6 ноября, на фестивале Astroworld Festival в Хьюстоне. Толпа фанатов устремилась к сцене, несколько человек упали, после чего началась давка, в которой погибли восемь человек. Шоу посетили около 50 тыс. человек, оно продолжалось второй день. За несколько часов до произошедшего на территорию парка, где проходило мероприятие, хлынула толпа зрителей, их пришлось сдерживать сотрудникам безопасности.

Ранее Трэвис Скотт прокомментировал гибель своих фанатов.