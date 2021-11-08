Завершено расследование гибели дочери актера Конкина

Следователи завершили расследование уголовного дела о гибели 32-летней дочери заслуженного артиста России Владимира Конкина, передает РИА «Новости» со ссылкой на официального представителя СК РФ Светлану Петренко.

В Главном следственном управлении СК России заявили о том, что следствием был собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено для решения вопроса о передаче в суд.

Следствие установило, что 22 сентября 2021 года Конкина начала тонуть в бассейне фитнес-клуба «Джамп», однако из-за отсутствия в клубе медперсонала, дежурного инструктора по плаванию и несвоевременного оказания медпомощи через два дня скончалась в больнице.

Учредителю и управляющей фитнес-клубом Анне Андриановой было предъявлено обвинение в оказании небезопасных услуг. Пока она находится под «запретом определенных действий», ее имущество стоимостью 11 млн руб. арестовано. «По уголовному делу проведен ряд экспертиз, включая две сложные комиссионные медицинские экспертизы, допрошены многочисленные свидетели и специалисты, проведены иные следственные действия, подтверждающие причастность Андриановой», — обратила внимание Петренко.

Ранее звезда фильмов «Аты-баты, шли солдаты…» и «Место встречи изменить нельзя» Владимир Конкин через адвоката заявил, что ждет извинений и компенсации после гибели дочери.