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Рэпер ST сыграл в пинг-понг лицом, чтобы не оскорблять Стаса Михайлова

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Кадр из видео/Чикен Карри/Youtube

Рэпер ST (Александр Степанов) в YouTube-шоу Comment Out отказался писать оскорбительный комментарий под постом певца Стаса Михайлова в Instagram и предпочел сыграть в пинг-понг собственным лицом в качестве наказания.

Ведущий шоу Владимир Маркони предложил ST в нелестных выражениях усомниться в достоверности грамоты о назначении Михайлова народным артистом Карачаево-Черкесии. После недолгих раздумий хип-хоп-исполнитель выбрал наказание. Решающим фактором для него стали совместные фотографии Михайлова с главой Чечни Рамзаном Кадыровым и президентом Владимиром Путиным, а также снимок иконы. В итоге ST получил мячиком для настольного тенниса по лицу около пяти раз и признался, что самым неприятным моментом было ожидание удара.

Ранее ST похвалил игру «Спартака» в матче с «Лестером».

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