Актер из сериала «След» Виктор Гунин последние дни жизни провел в хосписе

Друг и коллега актера Виктора Гунина Адам Булгучев у себя в Facebook рассказал о том, что артист скончался в хосписе.

Где и когда состоятся похороны, пока неизвестно. «Где будет прощание напишу завтра, как только мы заберем его из хосписа», — написал он.

Причиной смерти артиста, пишет kp.ru, стала продолжительная болезнь.

Виктор Гунин родился 4 декабря 1952 в Москве. Учился в Воронежском государственном институте искусств, который окончил в 1981 году. С 2004 года снимался в кино, преимущественно в детективных сериалах, известен по ролям в проектах «Кулагин и партнеры», «След» и «Кодекс чести».

Работал в Московском государственном театре киноактера.

О смерти 68-летнего артиста СМИ сообщили утром 8 ноября.