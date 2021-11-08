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Актер из сериала «След» Виктор Гунин последние дни жизни провел в хосписе

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Кадр из сериала «Кодекс чести - 2»

Друг и коллега актера Виктора Гунина Адам Булгучев у себя в Facebook рассказал о том, что артист скончался в хосписе.

Где и когда состоятся похороны, пока неизвестно. «Где будет прощание напишу завтра, как только мы заберем его из хосписа», — написал он.

Причиной смерти артиста, пишет kp.ru, стала продолжительная болезнь.

Виктор Гунин родился 4 декабря 1952 в Москве. Учился в Воронежском государственном институте искусств, который окончил в 1981 году. С 2004 года снимался в кино, преимущественно в детективных сериалах, известен по ролям в проектах «Кулагин и партнеры», «След» и «Кодекс чести».

Работал в Московском государственном театре киноактера.

О смерти 68-летнего артиста СМИ сообщили утром 8 ноября.

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