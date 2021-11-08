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«Дворецкий Константин» поддержал слова Моргенштерна о Дне Победы

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Антон Тушин/ИТАР-ТАСС

Актер Борис Смолкин, известный по роли дворецкого Константина из сериала «Моя прекрасная няня», поддержал скептические высказывания рэпера Алишера Моргенштерна о Дне Победы. Об этом пишет Teleprogramma.pro.

«Я не читал это заявление Моргенштерна, услышал все из третьих-четвертых уст. Хотя, если быть откровенным и, если я правильно понял его слова, во многом я его поддерживаю. Потому что я не помню, чтобы в моей семье, где погибали во время войны, и пережили блокаду, широко отмечали этот день», — заявил актер.

Он вспомнил, что мужчины из его семьи недолго и молча выпивали 9 мая. Ведь День Победы — не только день гордости, но также и день памяти и скорби, заявил Смолкин.

Ранее Моргенштерн в интервью для YouTube-шоу «Осторожно, Собчак» скептически оценил традицию россиян праздновать День Победы, признавшись, что не считает целесообразным «тратить миллионы» на празднование победы в войне, которая закончилась 76 лет назад. После резонанса в СМИ и соцсетях рэпер извинился за свое высказывание.

В Госдуме раскритиковали поддержавших мнение Моргенштерна о Дне Победы россиян.

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