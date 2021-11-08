Пригожин вспомнил о «бабушке Шаляпина» после его слов об «альфонсах на эстраде»

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин в беседе с «Газетой.Ru» оценил слова певца Прохора Шаляпина о «проститутках и альфонсах» на эстраде.

«Уж кто и альфонс, то там предельно все понятно. То бабушку он хоронил, с которой спал, то еще что-то», — сказал Пригожин.

Он считает, что Шаляпин, делая подобные заявления, пытается привлечь к себе внимание.

«Это бредни сумасшедшего. Его мнение никого не интересует. Вы же знаете все про него. Кто он в общественном сознании? Человек ничего путного в своей жизни не сделал. В этом вся трагедия. Ему делать нечего, и он создает псевдоинфоповоды. Инъекция пиара ему нужна», — заявил Пригожин.

Продюсер напомнил, что Шаляпин уже долгое время не может похвастаться ни новыми песнями, ни концертной программой.

«Вы знаете певцов, артистов, которые, действительно, с утра до ночи зарабатывают своим трудом. Вот пусть он расскажет, каким трудом он зарабатывает. Где его труд?! Хоть один концерт, хоть в Подмосковье. Хоть что-нибудь, чтобы характеризовало этого человека с профессиональной стороны», — задался вопросом муж певицы Валерии.

Ранее певец Прохор Шаляпин нелестно высказался о представителях российской эстрады, назвав их проститутками и альфонсами. В эфире программы «Однажды…» на НТВ он заявил, что сам никогда альфонсом не был.