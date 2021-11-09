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Дарья Мороз вернулась в труппу МХТ после смены худрука

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Актриса Дарья Мороз присоединилась к тем коллегам по цеху, которые решили вернуться в МХТ имени Чехова после смены художественного руководителя. Информация опубликована в официальном Instagram учреждения.

Две недели назад актер и режиссер Константин Хабенский сменил на посту художественного руководителя театра МХТ Сергея Женовача. Сразу же начались перемены. В репертуар были возвращены ранее отмененные постановки, в труппу начли возвращаться артисты.

Среди вернувшихся — звезда сериала «Содержанки» Дарья Мороз. Актриса работала в МХТ более 17 лет. Она начала карьеру в театре сразу же после окончания вуза.

В 2020-м Мороз решила уйти из театра без пояснения причин.

Поклонники писали в комментариях в соцсетях, что причиной ухода, по их предположениям, явился конфликт с художественным руководителем Сергеем Женовачом.

Ранее Дарья Мороз отреагировала на снятие спектаклей Богомолова с репертуара МХТ.

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