В результате давки на концерте Трэвиса Скотта россияне не пострадали

В генеральном консульстве России в Хьюстоне сообщили, что среди пострадавших на концерте рэпера Трэвиса Скотта россиян не было. Об этом сообщает ТАСС.

«По данным местных властей, среди потерпевших российских граждан не было», — сказали дипломаты.

Ранее сообщалось, что посетитель Мануэль Соуза, пострадавший на фестивале Astroworld Трэвиса Скотта, обвинил рэпера в «поощрении насилия» и потребовал компенсацию в размере $1 млн.

Трагедия произошла в субботу, 6 ноября, на фестивале Astroworld Festival в Хьюстоне. Толпа фанатов устремилась к сцене, несколько человек упали, после чего началась давка, в которой погибли восемь человек. Шоу посетили около 50 тыс. человек, оно продолжалось второй день. За несколько часов до произошедшего на территорию парка, где проходило мероприятие, хлынула толпа зрителей, их пришлось сдерживать сотрудникам безопасности.

До этого Трэвис Скотт прокомментировал гибель своих фанатов.