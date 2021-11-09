Новости Спорт Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура
Наука Технологии Авто Стиль Фото Эксклюзивы Редакция
Пентагон прокомментировал ситуацию на белорусско-польской границе 02:11
Юрист Брызгалин назвал три причины отказа в налоговом вычете... 02:04
Дисквалифицированный легкоатлет Лысенко работает водителем грузовика 01:58
Гинцбург рассказал о роли назальной вакцины в формировании... 01:49
Легкоатлет Лысенко обвинил бывших руководителей ВФЛА в своей... 01:38
В МИД Италии появился спецпосланник по правам ЛГБТ+ 01:36
«Росатом» собрался продать свои урановые активы в США... 01:23
В Сочи 4,5 года колонии получил ослепивший солдата сержант 01:16
Институт Гамалеи разрабатывает новое лекарство для лечения... 01:07
Первый в России иск о возврате биткоинов был отклонен судом 01:02

Экс-супруга Шаляпина объяснила, почему сбежала со свадьбы с миллионером

close
100%
larakopenkina/Instagram

Бывшая жена музыканта Прохора Шаляпина Лариса Копенкина в беседе с изданием Teleprogramma.pro объяснила, почему отменила свадьбу с долларовым миллионером Василием Райским.

По словам предпринимательницы, она уехала отдыхать. «О свадьбе говорить не хочу. Ну потому что вот такая у меня жизнь непутевая. У меня все хорошо и отлично. Будет ли свадьба, не будет. Это на мою жизнь никак не влияет, поверьте», — заявила она.

Теперь, говорит Копенкина, она хочет путешествовать. «Живите, путешествуйте, влюбляйтесь, делайте ошибки. Вообще от жизни надо получать удовольствие. А мужики — такая вещь. Пришел и ушел. Получайте удовольствие от жизни, а не от мужиков. Тогда и они где-то рядом будут. Где сочная трава, там они и пытаются пастись», — делится Копенкина.

Отмененное торжество должно было состояться в октябре, однако Копенкина буквально сбежала перед свадьбой, уведомив жениха об этом в текстовом сообщении.

Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+