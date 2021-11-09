Новости Спорт Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура
Наука Технологии Авто Стиль Фото Эксклюзивы Редакция
Пентагон прокомментировал ситуацию на белорусско-польской границе 02:11
Юрист Брызгалин назвал три причины отказа в налоговом вычете... 02:04
Дисквалифицированный легкоатлет Лысенко работает водителем грузовика 01:58
Гинцбург рассказал о роли назальной вакцины в формировании... 01:49
Легкоатлет Лысенко обвинил бывших руководителей ВФЛА в своей... 01:38
В МИД Италии появился спецпосланник по правам ЛГБТ+ 01:36
«Росатом» собрался продать свои урановые активы в США... 01:23
В Сочи 4,5 года колонии получил ослепивший солдата сержант 01:16
Институт Гамалеи разрабатывает новое лекарство для лечения... 01:07
Первый в России иск о возврате биткоинов был отклонен судом 01:02

«КП»: обвиняемый в педофилии режиссер «Ералаша» подыскивал детей в лагерях

close
100%
YouTube

Один из волонтеров международной группы по выявлению педофилов в рунете «Дружина нравов» (распалась несколько лет назад, часть ее активистов сотрудничает с Лигой безопасного интернета) в беседе с kp.ru рассказал о том, как, по его информации, обвиняемый в педофилии режиссер киножурнала «Ералаш» Илья Белостоцкий знакомился с мальчиками.

По словам волонтера, режиссер посещал выездные лагеря у моря, оправдывая свое нахождение там съемками. «Приезжает, обращается к администрации лагеря: я режиссер из Москвы, работаю в «Ералаше», член гильдии кинорежиссеров, давайте сниму с вашими ребятами фильм по известной книге? Те, естественно, не были против — такую активность можно записать в воспитательную работу, лишние очки заработать перед начальством», — вспоминает анонимный волонтер. Он указал на то, что таким образом среди разных короткометражек Белостоцкий снял фильм по роману Уильяма Голдинга «Повелитель мух».

Кроме того, и ранее было известно, что Белостоцкий сотрудничал с руководителем детского отряда «Каравелла» Ларисой Крапивиной — снохой писателя Владислава Крапивина, создавшего отряд еще в середине 1960-х, — и снимал фильмы о «Каравелле».

Волонтер также отметил, что Белостоцкий общался на форумах педофилов под псевдонимом «Демосфен» и за ним следили в течение нескольких лет. «По тем данным, которые есть у нас, Илья Белостоцкий не просто предпочитает мальчиков 13-14 лет, но еще и тяготеет к некоторым элементам садизма. Поэтому хочется надеяться, что на этот раз Следственный комитет доведет дело до конца», — говорит он.

Как сообщила «Комсомольской правде» директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, все материалы по «Демосфену», которые есть у них, в ближайшее время будут переданы в Следственный комитет.

Ранее источник сообщил, что Белостоцкий хотел «устранить» ребенка, с которым у него была связь.

С 2005 по 2014 год Белостоцкий работал режиссером-постановщиком в детском киножурнале «Ералаш». Он также является режиссером-постановщиком сериала «След». С 2004 года — член Гильдии кинорежиссеров России.

Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+