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Янковский заявил о неприязни экс-худрука МХТ к приглашенным актерам

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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Актер Филипп Янковский в интервью YouTube-каналу «Синдеева» рассказал, почему бывший художественный руководитель МХТ им. Чехова Сергей Женовач закрыл многие спектакли. Он убежден, что это может быть связано с неприязнью режиссера к приглашенным артистам.

«Он, конечно, на меня внимание как на артиста не обращает. У него есть какие-то свои любимцы. Они все штатные артисты. Вообще, я так понимаю, он против системы приглашенных артистов и тем самым, закрыв два спектакля, убрал сразу многих людей, таких как Игорь Миркурбанов, Роза Хайрулина, Павел Чинарев», — пояснил Янковский.

Актер добавил, что не разделял позицию Женовача по этому вопросу. Согласно Янковскому, можно было бы «попрощаться» с артистами более достойным образом — например, объявив последний сезон. Он отметил, что очень расстроился, когда Женовач убрал из репертуара спектакль «Идеальный муж» Константина Богомолова.

«Я пришел попрощаться с этой работой. У нас у всех комок в горле стоял… Богомолов — великолепный режиссер. Я не про вкусовщину говорю, а про прикладную режиссуру, насколько крепкие он делает спектакли», — резюмировал Янковский.

Ранее Сергея Женовача на посту худрука МХТ им. Чехова сменил Константин Хабенский. Он первым делом вернул «Идеального мужа» в репертуар театра.

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