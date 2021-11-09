Умерла композитор фильмов Аньес Варда Иоанна Бруздович

Польско-французская композитор Иоанна Бруздович скончалась на 78-м году жизни, сообщает Deadline со ссылкой на семью покойной.

Она умерла в своей музыкальной студии в Пиренеях. «Ее смерть — это такая неожиданность и шок, что семье трудно смириться с потерей. Чуть утешает, что она продолжит говорить с нами через свою музыку. Надеюсь, ее безвременный уход позволит большему количеству людей узнать о ее плодотворной работе», — говорит сын композитора, актер и режиссер Йорг Титтель.

Бруздович начала писать музыку в возрасте шести лет. Писала оперную, симфоническую музыку, музыку для фильмов и телевидения.

Написала музыку к нескольким фильмам Аньес Варда — в частности, к получившему «Золотого льва» на Венецианском фестивале фильму «Без крыши, вне закона» и документальной картине «Собиратели и я». Варда умерла в 2019 году.

У Бруздович остались трое сыновей — Марк, Ян и Йорг — и четверо внуков.