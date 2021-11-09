Сара Джессика Паркер отчитала критиков своей внешности

Американская актриса Сара Джессика Паркер в интервью Vogue ответила критикам, указывающим ей на то, как она постарела.

Критику внешности, а именно седины и морщин, 56-летняя актриса считает мизогинной и отмечает, что аналогичным нападкам подвергаются ее коллеги по съемкам сериала «Секс в большом городе». «Каждый вставит свои пять копеек: «У нее много морщин, у нее мало морщин». Кажется, люди не хотят, чтобы мы жили в гармонии с собой. Им как будто доставляет удовольствие, что нам больно быть теми, кто мы есть», — говорит актриса.

По ее словам, подобные комментарии люди отпускают и в адрес тех, кто стареет естественно, и в адрес тех, кто прибегает к пластике.

Ранее сообщалось, что в новом сезоне «Секса в большом городе» Кэрри Брэдшоу может изменить мистеру Бигу.