Новости Спорт Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура
Наука Технологии Авто Стиль Фото Эксклюзивы Редакция
Пентагон прокомментировал ситуацию на белорусско-польской границе 02:11
Юрист Брызгалин назвал три причины отказа в налоговом вычете... 02:04
Дисквалифицированный легкоатлет Лысенко работает водителем грузовика 01:58
Гинцбург рассказал о роли назальной вакцины в формировании... 01:49
Легкоатлет Лысенко обвинил бывших руководителей ВФЛА в своей... 01:38
В МИД Италии появился спецпосланник по правам ЛГБТ+ 01:36
«Росатом» собрался продать свои урановые активы в США... 01:23
В Сочи 4,5 года колонии получил ослепивший солдата сержант 01:16
Институт Гамалеи разрабатывает новое лекарство для лечения... 01:07
Первый в России иск о возврате биткоинов был отклонен судом 01:02

BadComedian оценил предложение Роскомнадзора запретить фильмы с «сексуальными девиациями»

close
100%
А поговорить/YouTube

Кинокритик и блогер BadComedian (Евгений Баженов) назвал возмутительным предложение Роскомнадзора запретить показ в онлайн-кинотеатрах фильмов и сериалов с «нетрадиционными сексуальными отношениями и сексуальными девиациями».

«Давайте начнем с запрета показа убийств, полностью уберем все фильмы с убийствами, с воровством, где есть какое-то насилие. Полностью уберем их с онлайн-кинотеатров, потому что взрослые люди после 18 лет, по мнению РКН, не могут решать, что им смотреть и чем интересоваться», — заявил он NEWS.ru.

BadComedian добавил, что если информация о желании ведомства запретить кино с «сексуальными девиациями» достоверна, то «уже не смеяться, а плакать пора».

Ранее «Ведомости» сообщали, что Роскомнадзор обсуждает запрет онлайн-кинотеатрам на показ фильмов и сериалов с любыми нетрадиционными сексуальными отношениями. Действующее законодательство допускает показ такого контента (кроме педофилии) под маркировкой 18+.

Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+