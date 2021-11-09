Слава КПСС выложил дисс на Оксимирона

Слава КПСС (Вячеслав Машнов) выпустил дисс на Оксимирона (Мирон Федоров) после его возвращения в рэп-игру. В треке «Жертва» рэпер обвиняет своего давнего соперника в хайпе на собственных психологических проблемах и конфликте с Ромой Жиганом. По убеждению артиста, Федоров вернулся в творчество только из-за того, что его коллега Schokk, согласно слухам, победил Жигана в боксерском поединке.

1 ноября Оксимирон представил первый за четыре года сингл «Кто убил Марка?», в котором среди прочего затронул давний конфликт с Жиганом и свою дружбу с Schokk. Вскоре исполнитель выпустил еще две новые песни — «Цунами» и «Организация», а также клипы к ним.

В 2017 году Слава КПСС победил Оксимирона на «Версусе».

Ранее стало известно, когда выйдет новый альбом Оксимирона.