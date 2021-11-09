МВД возбудило против ТНТ дело из-за поцелуя артистов в шоу «Игра»

МВД России возбудило административное дело против телеканала ТНТ из-за поцелуя артистов в одном из выпусков комедийного шоу «Игра», передает «Лента.ру» со ссылкой на депутата Госдумы Михаила Романова и соответствующий документ.

Дело об административном правонарушении возбуждено уполномоченным должностным отдела МВД России по Тверскому району города Москвы. Правонарушение, в котором подозревают канал, предусмотрено статьей 6.21 КоАП РФ («Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних».

Сейчас правоохранители проводят административное расследование. Копия обращения направлена в Роскомнадзор.

3 октября в сети появился фрагмент телешоу «Игра» на телеканале ТНТ, в котором комик Денис Дорохов, играя невесту в сценке со свадьбой, поцеловал партнера по команде Александра Панекина, игравшего жениха. Позже «Ветераны России» потребовали публичных извинений от ТНТ за шоу «Игра». Показ шоу был приостановлен, по официальным данным, из-за коронавирусных ограничений.