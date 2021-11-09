Гоген Солнцев пообещал назвать ребенка в честь «бабки»

Шоумен Гоген Солнцев заявил, что планирует назвать своего будущего ребенка в честь бывшей жены Екатерины Терешкович, которую он также именует «бабкой». Сейчас он состоит в браке с ее дочерью Полиной. Об этом пишет Teleprogramma.pro.

«Все мои знакомые хорошо восприняли новость, что Полина скоро станет мамой, а я — папой. Я мечтаю о дочке. Назову именем тещи», — заявил Солнцев.

При этом шоумен подчеркнул, что они с новоиспеченной супругой не поддерживают общение с Терешкович.

Солнцев и Терешкович-младшая сыграли свадьбу 28 октября — через две недели после развода Гогена с ее матерью.

Ранее Гоген Солнцев признался, что женился, чтобы «отомстить бабке».