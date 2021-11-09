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Волочкова ответила на обвинения в пьянстве и вульгарности

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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Балерина Анастасия Волочкова ответила на критику и обвинения в вульгарности, пьянстве и отсутствии вкуса. Видеоролик с ответом артистка записала в одном из турецких отелей и опубликовала в Stories в своем аккаунте в Instagram.

«Не ваше дело, какое количество просекко налито в моем бокале. Потому что я сюда приехала не танцевать, а отдыхать. Конгресс закончился, и мы имеем право отдыхать так, как мы хотим. И я всем того же желаю», — сказала она.

Волочкова, по собственному заявлению, умеет веселиться, танцевать, петь и быть душой компании. И это по ее мнению — большое счастье.

Ранее телеведущая Дана Борисова прокомментировала видео с отдыха Анастасии Волочковой, на котором балерина едва держится на ногах и невнятно разговаривает. По ее мнению, это признак алкогольной зависимости. Она рассказала, что предлагала Волочковой обратиться к специалистам, но балерина отказалась, заявив об отсутствии проблем с зависимостью.

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