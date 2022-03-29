В России пройдет инклюзивный фестиваль #ЛюдиКакЛюди

В России с 31 марта по 2 апреля 2022 года пройдет XI Всероссийский инклюзивный фестиваль #ЛюдиКакЛюди, нацеленный на включение в социальную среду людей с расстройствами аутистического спектра и их семей, а также информирование общественности о людях с такими особенностями.

«Фестиваль — это возможность информировать общество о том, что такое аутизм, как живут люди с таким диагнозом, как можно им помочь и как поддержать включение детей и взрослых с РАС в обычную жизнь», — сообщают организаторы.

Фестиваль пройдет в онлайн- и в офлайн-форматах при участии специалистов из разных областей, в том числе медицины. В первый день в онлайн-формате эксперты проведут мастер-классы и различные лекции о том, что такое ясный язык и как адаптировать школьные предметы для детей с особенностями. 2 апреля на ВДНХ зрителей ждет концертная программа с участием детских и профессиональных коллективов, спортивные активности и мастер классы.