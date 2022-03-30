Отец Урганта рассказал, что его сын никогда не хотел уехать из России

Ведущий передачи «Вечерний Ургант» на Первом канале Иван Ургант никогда не хотел уехать из России. Об этом в беседе с spb.kp.ru заявил его отец, актер театра и кино Андрей Ургант.

Он отметил, что его сын родился в Санкт-Петербурге, живет в этом городе и в Москве.

«Это его родина. И ее никогда в жизни он не собирался покидать. Никогда даже в мыслях у него такого не было. Если я хоть немножко знаю своего сына, а, я полагаю, что я его знаю достаточно хорошо», — сказал Ургант-старший.

Он также призвал больше не собирать сплетни вокруг его сына и семьи.

«Это какая-то грязь все, это мерзко. Мне просто противно слушать эти гадости, тем более про честного и порядочного человека», — сказал отец ведущего.

Недавно Андрей Ургант заявлял, что его сын вернулся в Россию. По его словам, в настоящее время ведущий вместе с собственной семьей находится в Москве.

Ранее в марте сообщалось, что Иван Ургант якобы выехал за пределы РФ вместе со своими двумя дочерьми и женой.

Впоследствии ведущий заявил в своем Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией), что уехал в отпуск и находится не в России. Он также пообещал скоро вернуться на родину.

До этого шоу «Вечерний Ургант» было снято из эфирной сетки Первого канала.

«Вечерний Ургант» — вечернее развлекательное шоу, выходящее на Первом канале с 16 апреля 2012 года. Является российской адаптацией американских программ формата «Late Night Show» («вечернее шоу» — англ.). В шоу входят игры с гостями телепередачи, шутки на актуальные темы, интервью с гостями студии, музыкальные номера популярных и начинающих артистов.