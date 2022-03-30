HBO снимет сериал — приквел фильма ужасов «Оно»

Стриминговый сервис HBO Max снимет сериал «Добро пожаловать в Дерри» — приквел к хоррор-кинофраншизе «Оно», передает Deadline со ссылкой на собственные источники.

Энди Мускетти, режиссер двух полнометражных фильмов «Оно», станет сопродюсером сериала, производством займется Warner Bros. Television.

В основу сюжета «Добро пожаловать в Дерри» ляжет история детей, которые противостоят своим страхам и безумному клоуну-убийце Пеннивайзу.

Оба фильма «Оно» собрали в мировом прокате $1,1 млрд. Они были сняты по одноименному роману ужасов писателя Стивена Кинга.

Ранее сообщалось, что в Великобритании завершились съемки сериала «Дом дракона» — приквела фантастического сериала «Игры престолов». Предположительно, сериал шоураннеров Райана Кондала и Мигеля Сапочника «Дом дракона» выйдет в эфир HBO уже в 2022 году.