Борис Моисеев уедет в Латвию

Директор эстрадного исполнителя Бориса Моисеева Сергей Горох рассказал в беседе с mk.ru о планах артиста на лето.

По словам Гороха, борющийся с последствиями инсульта Моисеев собирается посетить свое жилье в Латвии. «Борис Михайлович уже много лет как прекратил гастрольную и концертную деятельность. У него свободный въезд в Латвию. Он надеется, что этим летом все же посетит свою квартиру в Юрмале, по которой очень скучает», — сказал Горох.

Ранее сообщалось, что певица Алла Пугачева позвонила Борису Моисееву, чтобы поздравить друга с днем рождения. «Они давно дружат и у них много общих тем, так что был долгий разговор. О чем именно — не скажу, деталей не знаю, но наверняка беседовали обо всем. Видимо, все в порядке, Борис не делился никакими тревожными новостями», — уточнял Горох.