В Москве открылась выставка о встречах Пушкина и Даля

В Государственном музее истории российской литературы (ГМИРЛИ) имени В. И. Даля открылась выставка «Рыцари слова: Александр Пушкин и Владимир Даль», посвященная встречам писателей, сообщает ТАСС. По словам куратора выставки, а также главного хранителя ГМИРЛИ им. В. И. Даля Дарьи Кавериной, экспозиция будет состоять из трех частей.

«Первая часть — географическая. Вторая часть посвящена тому, как Александр Сергеевич Пушкин и Владимир Иванович Даль относились к слову: один его использовал, а второй его изучал. Третью часть мы посвятили сказкам и иллюстрациям», — рассказала Карелина.

В рамках выставки будут представлены портреты писателей, виды мест, где они побывали, а также документы, связанные с их работой. В экспозиции также будут представлены прижизненное издание Пушкина и первое издание «Словаря» Даля.

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