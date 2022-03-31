Disney полностью приостанавливает прокат фильмов в России

Компания Disney полностью приостанавливает прокат своих фильмов в российских кинотеатрах с 7 апреля, сообщает «Бюллетень кинопрокатчика» со ссылкой на анонимные источники на кинематографическом рынке.

Запрет на демонстрацию затронет и зарубежные проекты студии («Смерть на Ниле»), и российские релизы («Мистер Нокаут»).

В начале марта компания Disney прекратила выпуск новых фильмов в России и приостановила лицензирование проектов для видеосервисов.

Решение затронуло в том числе вещания принадлежащих компании телеканалов, деятельности круизной линии Disney Cruise Line, производства контента и продукции, их лицензирования, издания журнала National Geographic.

При этом в Disney заверили, что все сотрудники, работающие в РФ, сохранят свою работу.

В структуру медиаконгломерата входят Lucasfilm, MARVEL, Pixar, Maker Studios и другие.