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Режиссера Виталия Манского облили краской на «Артдокфесте»

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Организатора «Артдокфеста», режиссера Виталия Манского облили краской возле кинотеатра «Октябрь» в Москве. Видео инцидента публикует RTVI в Telegram-канале.

Фестиваль должен был открыться вечером 31 марта, однако за полчаса до начала сеанса в кинотеатре объявили эвакуацию.

Манский подтвердил случившееся РБК, отметив, что знает, кто на него напал.

«Нападавших знаю. Сделали это те, кто сейчас является, скажем так, представителями российских элит. Те, кто раньше был абсолютными маргиналами, отбросами общества. Их происходящие процессы в России вынесли на авансцену», — сказал он.

Режиссер добавил, что не будет подавать заявление в полицию.

«Артдокфест» — международный фестиваль авторского документального кино, который ежегодно проходит в Москве. С 2014 года он также проводится в Санкт-Петербурге и Риге.

В прошлом году на фестивале на Манского напал глава радикального движения SERB.

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