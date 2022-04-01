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«Маленький принц» оказался любимой поддерживающей книгой россиян

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Книги «Маленький принц» Антуана де Сент-Экзюпери, «Есть, молиться, любить» Элизабет Гилберт и «Сказать жизни «Да!» Виктора Франкла оказались любимыми произведениями россиян в непростые времена, передает РИА «Новости» со ссылкой на опрос книжного сервиса «ЛитРес».

В топ-3 лучших современных произведений помимо «Есть, молиться, любить» вошли бестселлер «Вторая жизнь Уве» Фредрика Бакмана и книга о духовных поисках «Алхимик» Пауло Коэльо.

В жанре классической литературы кроме «Маленького принца» в топе оказались «Унесенные ветром» Маргарет Митчелл (28,6%), «Гордость и предубеждение» Джейн Остин (24%).

Среди мемуаров и автобиографий помимо книги австрийского психиатра Виктора Франкла первую тройку составили «Никогда не сдавайтесь» Уинстона Черчилля (20,5%) и «Почти серьезно» (19,5%) Юрия Никулина.

При этом уточняется, что приключенческие романы лучше всего помогают 38,7% опрошенных, детективы — 35,2%, фэнтези и фантастика — 34,3%, книги о любви — 29,3%, а биографии и мемуары — 27,9%. О том, что книги «дают возможность отвлечься от будничной суеты, новостей и улучшают настроение», свидетельствуют 62,2% опрошенных.

Ранее российские издатели попросили признать книготорговлю видом культурной деятельности.

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