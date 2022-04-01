Фестиваль ParkSeason Fest пройдет без иностранных исполнителей

Второй этап международного музыкального фестиваля ParkSeason Fest будет проходить в Волгограде без иностранных исполнителей, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу мэрии города.

Второй этап фестиваля запланирован на июль 2022 года, участие в нем подтвердили «Мумий Тролль», «Би-2», «ДДТ», «Сплин» и другие российские группы.

«Иностранных коллективов на фестивале этого года не планируется. Ранее был расторгнут контракт с финской командой Bomfunk MC's, которая отказалась от гастрольного тура в России», — рассказали в администрации города.

Билет на ParkSeason Fest горожане в возрасте от 14 до 22 лет могут приобрести и в рамках проекта «Пушкинская карта».

ParkSeason Fest впервые пройдет на территории объединенного пространства парка и стадиона (Центральный парк культуры и отдыха и стадион «Волгоград Арена»). Фестиваль должен был состояться 15 августа 2020 года, но из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса, был перенесен на конец мая 2021 года.

В итоге ParkSeason Fest разделили на два этапа. Первый состоялся 29 мая, на сцену вышли Клава Кока, RASA, Миша Марвин, Ольга Бузова, Krec, а также местная группа «Папин Олимпос». А в сентябре должны были выступить хедлайнеры фестиваля – группы Би-2, «Мумий Тролль», «Сплин», Guano Apes, Bomfunk MC's, и другие.

Ранее сообщалось, что книжная ярмарка non/fiction перенесена.