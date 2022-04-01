Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
Новости
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
Россиянам раскрыли способ удалить личные данные из интернета 03:25
В Нальчике открыли первое в КБР арт-пространство... 03:24
Мостовой: когда сфолил Бека-Бека, ВАР почему-то нет, а когда забил... 03:04
Капризов установил новый рекорд «Миннесоты»... 03:00
В США заявили, что Западу не удалось парализовать экономику... 02:59
В Латвии заявили о прекращении поставок российского газа... 02:59
Посол РФ в Турции назвал четким ответ на вопрос... 02:48
В Бразилии от сильных дождей погибли 14 человек 02:43
WP: рассмотрение инициатив против РФ по Украине застопорилось... 02:28
МИД РФ отреагировал на призыв МИД Чехии к российским... 02:06

Минкульт усомнился в возрастном рейтинге фильма «Ампир V»

Слушать
Остановить
close
100%
Кинокомпания «Квадрат»

Министерство культуры России попросило авторов картины «Ампир V» провести экспертизу возрастного рейтинга картины, сообщает «Интерфакс».

В заявленной маркировке 16+ Минкульт усомнился. «Заявка на получение прокатного удостоверения фильму «Ампир V» в Минкультуры поступила. Документы находятся на рассмотрении. Минкультуры направило в адрес заявителя ООО «Кинокомпания «Квадрат» запрос об экспертном заключении по возрастному рейтингу на фильм», — сказали в ведомстве. Там уточнили, что в поданных документах указана возрастная категория 16+, что не соответствует ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».

Компания «Вольга» ранее перенесла с 31 марта премьеру фильма «Ампир V» режиссера Виктора Гинзбурга по роману Виктора Пелевина. Новая дата релиза пока неизвестна.

В экранизации романа Пелевина приняли участие Павел Табаков, Мирон Федоров (Оксимирон), Марина Зудина, Владимир Долинский и Федор Бондарчук.

По сюжету юноша по имени Роман Шторкин становится вампиром, но никак не может разорвать связь с людьми. В итоге он узнает, что вампиры управляют человечеством.

Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+