В Кремле ответили на вопрос о Депардье, высказавшемся об Украине

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков на пресс-конференции ответил на вопрос об актере Жераре Депардье, высказавшемся о ситуации на Украине.

По мнению Пескова, Депардье не может дать объективной оценки ситуации. «Предположу, что Депардье, скорее всего, не полностью понимает, что происходит, в силу того, что он не совсем погружен в политическую повестку дня, не понимает, что произошло на Украине в 2014 году, не понимает, что такое Минские договоренности, не знает, что такое Донецк и Луганск, не знает о националистических элементах», — рассуждает Песков. «При необходимости мы готовы объяснить и рассказать», — заверил он.

Француз Депардье стал российским гражданином в 2013 году. С 2015 года он входит в «черный список» российских деятелей культуры, которым запрещен въезд на Украину. Ранее он заявил, что «русский народ не несет ответственности за своих лидеров» и пообещал передать в помощь украинцам средства, которые он получит за три своих апрельских концерта.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Заявления, санкции, потери, кадры из зоны боевых действий – главные события месяца, прошедшего со дня начала спецоперации в Донбассе и на Украине, в проекте «Газеты.Ru».