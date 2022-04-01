Глава СПЧ рассказал о встрече с Валерием Гергиевым и «культуре отмены»

Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев рассказал о недавней встрече с художественным руководителем – директором Мариинского театра Валерием Гергиевым.

«Он рассказал мне, что в Мюнхене ему дали подписать заявление, что он против России и против Путина. Если не подпишет — до свидания. Такого не было даже при советской власти. Можно было как-то договориться, было много диссидентски настроенных деятелей культуры, но им давали возможность работать. Сейчас в Европе и США зашли дальше самых тяжелых времен СССР», – цитирует Фадеева газета «Известия».

«Происходящее сейчас не имеет рационального объяснения. Я не вижу в западных странах тех сил, которые могли бы смело противостоять «культуре отмены». Они сами попадают под каток этой культуры. Невозможно сегодня организовать в Европе содержательную дискуссию на эту тему. Любой, кто выскажется против принятой точки зрения, будет уничтожен в социальном плане», – отметил глава СПЧ.

Фадеев напомнил, что в Америке в 50-х годах прошлого века был маккартизм. «Там устроили «охоту на ведьм», которыми тогда были коммунисты. Несколько лет это продолжалось, десятки тысяч пострадали. Увольняли людей без суда и следствия. Ломали судьбы многим, особенно в культурной среде. Но довольно скоро это прекратилось, потому что элита поняла, что дальнейшее движение по этому пути может снести ценности, на которых держится американская цивилизация», – полагает глава СПЧ.

Он уверен, что если Россия предъявит иной образ будущего, более справедливой и равноправной жизни, тогда все искажения Запада уйдут в прошлое.

«Откуда появляется «культура отмены»? Это же следствие отторжения главных ценностей, на которые опирался Запад. Благодаря им европейская цивилизация совершила гигантский рывок. Я называю их ценностями гуманизма. В центре было познание и созидание. А «культура отмены» отторгает познание», – резюмировал Фадеев.