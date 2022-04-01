Цискаридзе и Сурганова станут чтецами «Тотального диктанта»

Ректор Академии Русского балета имени А. Я. Вагановой Николай Цискаридзе, актер театра и кино, певица Светлана Сурганова, исполнитель главной роли в фильме «Серебряные коньки» Федор Федотов станут чтецами на ежегодной образовательной акции «Тотальный диктант» в Санкт-Петербурге в 2022 году, передает ТАСС со ссылкой на координатора филологов и организатора проверки диктантов Ренату Гонсо.

Также на городских площадках диктант прочитают актер Евгений Сидихин и актриса Полина Сидихина, телеведущий Дмитрий Хрусталев, народный артист России Николай Буров и др.

По данным координаторов, «Тотальный диктант» пройдет более чем на 100 площадках и планирует принять более 6 тыс. человек.

Это количество превышает показатель прошлого года, когда в акции приняло участие более 5 тыс. жителей города.

В 2019 году «Тотальный диктант» в Санкт-Петербурге посетили более 11 тыс. человек.

«Тотальный диктант» — образовательная акция, организуемая с 2004 года для популяризации грамотности. Это диктант для всех, кто хочет проверить свои знания на родном языке.

В этом году мероприятие пройдет 9 апреля, столицей акции выбран Ярославль.

Ранее сообщалось, что «Тотальному диктанту» могли отказать в президентском гранте из-за писателя Глуховского.