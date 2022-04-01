Дочь Юэна Макгрегора поздравила отца с днем рождения забавными фотографиями

Дочь актера Юэна Макгрегора Клара поздравила артиста с днем рождения в одной из социальных сетей.

26-летняя Клара показала две забавные архивные фотографии с артистом: на одной он в костюме помидора участвует в промомероприятии, а второй снимок Макгрегора в образе Оби-Вана Кеноби из киносерии «Звездные войны» сопровожден подписью «Сохраняйте спокойствие, Иисус вас любит» (намек на то, что на снимке артист похож на персонажа Библии) . «С днем рождения, папа! Ты, конечно, всегда понимал, что такое предназначение», — подписала снимки она.

31 марта Макгрегор отпраздновал 51-летие.

В июле 1995 года Макгрегор женился на художнице-постановщице Ив Мавракис. У супругов четыре дочери — две биологические, Клара Матильда и Эстер Роуз, и две приемные, Джамиян и Анук. В октябре 2017 года Макгрегор и Мавракис объявили о расставании. Актер сейчас состоит в отношениях с актрисой Мэри Элизабет Уинстэд, в 2021 году родившей Макгрегору сына Лори.

Ранее Юэн Макгрегор вернулся к образу Оби-Вана Кеноби в трейлере именного сериала персонажа.