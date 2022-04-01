Российские кинотеатры будут показывать видео блогеров

Российские кинотеатры будут показывать видеоролики блогеров, которые лишены монетизации на YouTube и других зарубежных платформах, передает РИА «Новости» со ссылкой на заявление сети кинотеатров «Каро».

Первый сеанс состоится 4 апреля в московском «Октябре». YouTube-блогеры будут передавать компании свои новые видео эксклюзивно, на экране будут проходить премьерные показы роликов. «В свете последних событий, связанных с ограничением монетизации во многих популярных каналах для пользователей из России, мы в «Каро» хотим поддержать блогерское сообщество и приглашаем ведущих блогеров из столицы и регионов к сотрудничеству», — говорит вице-президент сети «Каро» по управлению маркетингом Ольга Проскурякова.

Первым подобным показом станет премьера очередного выпуска шоу «Подземелья Чикен Карри» с шоуменом Александром Гудковым, актером Никитой Кукушкиным, комиком Гариком Харламовым, блогером и музыкантом BIG RUSSIAN BOSS и рэпером SQWOZ BAB, также состоится встреча с участниками и создателями проекта.

Ранее сообщалось, что в Китае решили ограничить интернет-стримеров.